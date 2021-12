Ski Alpin

Abfahrt in Gröden: Josef Ferstl löst trotz "Doppelstart" Olympia-Ticket auf der Saslong

Josef Ferstl belegt den neunten Platz in der Abfahrt auf der Saslong in Gröden. Der Deutsche löste damit das Ticket für die Olympischen Winterspiele in Peking. Das Ergebnis ist umso höher einzuordnen, da Ferstl zuvor nach etwa der Hälfte der Strecke abgewunken wurde und neu starten musste. Hier gibt es den Lauf des ehemaligen Kitzbühel-Siegers im Video.

00:01:14, vor einer Stunde