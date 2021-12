Ski Alpin

Abfahrt in Gröden: Ottmar Striedinger rast mit Startnummer eins aufs Podest - nur Bennett ist schneller

Otmar Striedinger belegt einen starken zweiten Platz in der Abfahrt auf der Saslong in Gröden. Er blieb auf der berühmten Strecke rund um Kamelbuckel und Ciaslat-Wiese fehlerfrei, musste als "Testpilot" mit Startnummer eins allerdings lange abwarten, was seine Zeit wert war. Hier gibt es den Lauf des Österreichers im Video.

00:02:47, vor 2 Stunden