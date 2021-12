Ski Alpin

Abfahrt in Gröden: Simon Jocher lässt es auf der Saslong krachen und löst mit Platz acht das Olympia-Ticket

Simon Jocher rast mit der hohen Startnummer 51 in der Abfahrt auf der Saslong in Gröden auf den achten Platz. Der DSV-Youngster überzeugte vor allem an der Mauer und bei den Kamelbuckeln. Ein kleiner Fehler bei der Einfahrt zur Ciaslat-Wiese kostete eine noch stärkere Platzierung. Hier gibt es den Lauf von Jocher in Val Gardena im Video.

00:01:18, vor einer Stunde