Ski Alpin

Josef Ferstl belegt Platz elf beim Super-G auf der Saslong in Gröden

Dem ehemaligen Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl gelingt mit Platz elf beim Super-G in Gröden auf der Saslong die halbe Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Peking. Für Ferstl war es nach schwierigem Saisonstart ein klarer Aufwärtstrend. Besonders an der Mauer zeigte er ein starkes Rennen. Hier gibt es den Lauf des Deutschen im Video.

00:01:58, vor einer Stunde