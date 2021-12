Ski Alpin

Nejc Naralocnik stürzt beim Super-G auf der Saslong in Gröden böse, verletzt sich aber nicht

Der Slowene Nejc Naralocnik kommt beim Super-G auf der Saslong in Gröden zu Sturz. Naralocnik wird in der Ciaslat-Wiese ausgehoben und fliegt in den Fangzaun. Zum Glück endet der Schreckmoment für ihn einigermaßen glimpflich. Hier gibt es die Szene im Video.

00:01:04, vor 8 Minuten