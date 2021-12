Ski Alpin

Simon Jocher fährt beim Super-G auf der Saslong in Gröden in die Top 15

Simon Jocher fährt beim Super-G auf der Saslong in Gröden in die Top 15 und schafft damit die halbe Norm für die Olympischen Winterspiele in Peking. Ein kleiner Fehler Ausfahrt Ciaslat-Wiese kostet dem Deutschen eine noch bessere Platzierung. Hier gibt es den Lauf von Jocher im Video.

00:01:11, vor 43 Minuten