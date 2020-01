"Meine Saison endet hier. Leider hat der Innenski während des Rutschens zu viel Schnee mitgenommen, das Band ist gerissen. Da gibt es nicht viel hinzuzufügen", sagte Paris, der als Topfavorit für die "Streif" galt, auf der er neben seinen drei Abfahrtssiegen 2015 den Super-G gewann.

Paris feierte in der laufenden Saison zwei Weltcupsiege in Bormio. Am vergangenen Samstag präsentierte er sich mit Rang zwei bei der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen hinter dem Schweizer Beat Feuz und vor Thomas Dreeßen, Kitzbühel-Sensationssieger von 2018, in exzellenter Form.

