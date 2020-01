Hahnenkamm-Rennen: Der Slalom in Kitzbühel im TV, Livestream und Liveticker

Auf dieses Weltcup-Wochenende blickt nicht nur die Ski-Welt: Die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel vom 24. bis 26. Januar sind jedes Jahr eines der größten Highlights im Wintersport-Kalender mit über 100.000 Zuschauern. Los geht es am Freitag, 24. Januar mit dem Super-G. Am Samstag, 25. Januar folgt die Abfahrt auf der legendären Streif, inklusive Mausefalle und Hausbergkante. Den Abschluss am Sonntag, 26. Januar bildet der Slalom am Ganslernhang.

Der Super-G am Freitag und der Slalom am Sonntag in Kitzbühel werden live im TV bei Eurosport 2 gezeigt. Die Abfahrt am Samstag wird live bei Eurosport 1 übertragen.

Auch im Eurosport Player seid ihr live mit von der Partie. Hier gibt es alle Rennen bis zum letzten Starter im Livestream. Ihr verpasst also nichts, auch wenn das TV schon abgeschaltet haben sollte.

Auf Eurosport.de könnt Ihr alle Rennen auch im Liveticker verfolgen.

Eurosport.de begleitet die Rennen in Kitzbühel umfassend mit den aktuellsten News, den besten Videos und Livetickern. Besonderes Highlight ist die Abfahrt auf der legendären Streif am Samstag. Mit dabei auch Mitfavorit Thomas Dreßen, mit dem Eurosport zuvor exklusiv sprach.

Kitzbühel | Streif: Thomas Dreßen enttäuscht in der Abfahrt - Mayer holt Heimsieg

Bei der Abfahrt in Kitzbühel konnte Thomas Dreßen, 2018 umjubelter Sieger auf der Streif, diesmal nicht in die Top Ten fahren. Mit Startnummer drei zeigte er ein fehlerhaftes Rennen und handelte sich großen Rückstand (+1,91 Sekunden) auf den Sieger Matthias Mayer ein. Der Österreicher verzückte das Publikum beim Hahnenkammrennen mit einer tollen Fahrt und siegte in 1:55,56 Minuten. Den kompletten Rennbericht gibt es hier:

Insgesamt gehen bei der wichtigsten Abfahrt des Jahres 50 Fahrer an den Start. Der Deutsche Skiverband ist mit sechs Athleten vertreten. Fünf davon starten unter den Top 30. Hier die Startnummern der Deutschen und der Top-Favoriten in der Übersicht:

Startnummer 3: Thomas Dreßen

#5: Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen)

#7: Beat Feuz (Schweiz)

#9: Vincent Kriechmayr (Österreich)

#11: Johan Clarey (Frankreich)

#13: Matthias Mayer (Österreich)

#17: Kjetil Jansrud (Norwegen)

#20: Josef Ferstl

#25: Romed Baumann

#28: Manuel Schmid

#30: Dominik Schwaiger

#32: Andreas Sander

Das Wetter zeigt sich für die Abfahrt nicht ganz so schön wie am Freitag beim Super-G, als die Fahrer bei strahlendem Sonnenschein an den Start gingen. Der Himmel über Kitzbühel ist bedeckt, aber es hängen keine Wolken am Hahnenkamm, sodass die Sicht passen sollte. Die Temperaturen liegen bei ca. zwei Grad.

Jahr Sieger Nation 2019 Dominik Paris Italien 2018 Thomas Dreßen Deutschland 2017 Dominik Paris Italien 2016 Peter Fill Italien 2015 Kjetil Jansrud Norwegen 2014 Hannes Reichelt Österreich 2013 Dominik Paris Italien 2012 Didier Cuche Schweiz 2011 Didier Cuche Schweiz 2010 Didier Cuche Schweiz

Super G: Dreßen und Ferstl im Super-G weit zurück - Jansrud siegt

Kein Wiederholungs-Coup für Josef Ferstl beim Super-G in Kitzbühel. Beim ersten der Hahnenkammrennen landete der Deutsche auf einem enttäuschenden 36. Rang. Auch Thomas Dreßen patzte und landete am Ende auf Rang 17. Der Sieg ging an den Norweger Kjetil Jansrud, der mit dem Triumph vor den zeitgleichen Alexander Aamodt Kilde (Norwegen) und Matthias Mayer (Österreich) in den illustren Kreis derer vorstieß, die am Hahnenkamm Abfahrt und Super-G gewonnen haben.

Kitzbühel: Clarey Bester im zweiten Training - Sander wieder top

Der Franzose Johan Clarey hat in 1:55,69 Minuten das zweite und letzte Abfahrtstraining auf der Streif in Kitzbühel gewonnen. Andreas Sander fuhr wie am Mittwoch auf einen starken fünften Platz (+0,81), Thomas Dreßen hatte dagegen Materialprobleme und beendete das Training abgeschlagen als 48. mit fast vier Sekunden Rückstand. Hoffnung machte aber auch Romed Baumann mit einem Top-Ten-Platz.

Kitzbühel: Sigi Heinrich über die Magie der Streif

Die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel sind mehr als nur ein Weltcup. Jedes Jahr sitzen vor allem bei der Abfahrt am Samstag zahlreiche Prominente auf der Tribüne und verleihen der Veranstaltung ein ganz besonderes Flair von Glanz und Glamour, was Kitzbühel enorm von anderen Abfahrten abhebt. Dabei haben Garmisch-Partenkirchen, Wengen oder auch Bormio durchaus schwierigere Abfahrten zu bieten. Warum schafft es dennoch einzig Kitzbühel, aus einer "normalen" Weltcup-Abfahrt ein Mega-Event mit einer Strahlkraft weit über die Skiwelt hinaus zu machen? Der vielfach ausgezeichnete Eurosport-Kommentator Sigi Heinrich gibt in seinem aktuellen Blogbeitrag antworten:

Thomas Dreßen konnte einen Sturz beim Training auf der Streif verhindernSID

Kitzbühel: Kjetil Jansrud gewinnt erstes Streif-Training

Der Norweger Kjetil Jansrud hat das 1. Abfahrtstraining auf der legendären "Streif" in Kitzbühel gewonnen. Jansrud platzierte sich in 1:56,68 Minuten knapp vor dem US-Amerikaner Jared Goldberg (+0,04 Sek.) und Johan Clarey aus Frankreich (+0,20). Andreas Sander wurde guter Fünfter (+0,46). Thomas Dreßen verpasste bei seiner ersten Fahrt auf der "Streif" seit seinem Triumph 2018 die Top 15.

Die Hahnenkamm-Rennen werden in diesem Jahr zum 80. Mal ausgetragen. Anläßlich dieses Jubiläums wurde das Preisgeld auf insgesamt rund 725.000 Euro angehoben. Die Sieger in der Abfahrt und dem Slalom erhalten jeweils 100.000 Euro, der Super-G-Sieger bekommt 68.500 Euro.

Vor zwei Jahren gewann Thomas Dreßen etwas überraschend die Abfahrt auf der Streif und erfüllte sich mit 24 Jahren einen Kindheitstraum. Mit Startnummer 19 gelang Dreßen ein Traumlauf und schockte so die gesamte Weltelite. Es war der erste deutsche Abfahrtssieg im österreichischen Ski-Mekka seit 1979 und zugleich einer der wohl größten deutschen Sport-Momente im Jahr 2018. Hier könnt ihr euch Dreßens Siegesfahrt noch einmal ansehen:

Wie vor jeder Weltcup-Abfahrt finden auch in Kitzbühel in der Woche vor den Rennen Trainingsläufe statt. Das erste Abfahrtstraining wird am Mittwoch, 22. Januar um 11:30 Uhr abgehalten. Am Donnerstag folgt erneut um 11:30 Uhr das zweite Training.

Kitzbühel-Favorit Dominik Paris, der bereits dreimal auf der Streif gewinnen konnte, hat sich vier Tage vor der Abfahrt eine schwerwiegende Verletzung zugezogen, die für den Südtiroler das Saison-Aus bedeutet. Der Italiener erlitt einen Kreuzbandriss und eine Mikrofraktur des Wadenbeinkopfes. Hier geht's zur kompletten Geschichte.

