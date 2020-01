Am meisten Geld gibt es bei der Abfahrt auf der legendären "Streif" am Samstag und beim Slalom auf dem Ganslernhang am Sonntag zu gewinnen. Die Sieger bekommen jeweils 100.000 Euro. Der Gewinner des Super-Gs am Freitag erhält 68.500 Euro.

Aber auch die beiden weiteren Plätze auf dem Podest lohnen sich aus finanzieller Sicht. Die Zweiten in Abfahrt und Slalom kassieren jeweils 50.000 Euro, die Drittplatzierten 25.000 Euro.

Im Super-G darf sich der Zweite über 34.250 Euro und der Dritte über 17.100 Euro freuen. In jedem der drei Rennen werden Fahrer bis zum 30. Platz mit Preisgeld bedacht. Die besten Drei erhalten zudem einen goldenen, silbernen beziehungsweise bronzenen Gams-Pokal als Trophäe.

Das Gesamt-Preisgeld von rund 725.000 Euro bedeutet nicht nur eine Steigerung gegenüber 2019 um zirka 25 Prozent. Damit ist das Preisgeld auch fast doppelt so hoch wie bei sonstigen Weltcuprennen.

