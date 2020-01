Thomas Dreßen verhinderte auf der sehr eisigen Streif gleich zweimal einen möglichen Sturz.

In der Karussellkurve sei er "kurz auf dem Oarsch g'hockt", sagte der Wahl-Österreicher, auch in der Ausfahrt Steilhang war es "ein Kampf, dass ich überhaupt auf der Strecke bleibe. Zum Glück weiß ich in der Situation, was ich technisch zu tun habe, dass ich es halbwegs im Griff habe." Im Ziel sei er "richtig sauer" gewesen.

Dreßen: "Schlecht gefahren und keinen Grip"

"Ich bin schlecht gefahren und hatte keinen Grip, das ist keine gute Kombination", sagte der 26 Jahre alte Mittenwalder. Seinem Servicemann machte er keinen Vorwurf, als Ursache der Probleme vermutete er einen Stein, der seinen Siegerski von Lake Louise so sehr beschädigt habe, dass dieser "Schlangenlinien" fuhr:

" Das ist das Worst-Case-Szenario, wenn du in Kitzbühel fährst und kriegst keinen Grip. "

Noch größere Probleme hatte der österreichische Mitfavorit Vincent Kriechmayr, der bei seinem spektakulären Sturz an der Hausbergkante unverletzt blieb.

Deutlich besser lief es nicht nur bei Trainingssieger Johan Clarey, sondern auch beim Zweiten Alexander Aamodt Kilde aus Norwegen (+0,55 Sek.), der aber ein Tor ausließ. Matthias Mayer erreichte Rang drei (+0,60) und machte damit den Österreichern Hoffnungen auf den ersten rot-weiß-roten Sieg in der Abfahrt seit 2014.

Sander und Baumann überzeugen erneut

Andreas Sander konnte seinen fünften Platz aus dem ersten Training wiederholen und nährte die Hoffnungen auf eine deutsche Top-Platzierung. Der Ennepetaler hatte 0,81 Sekunden Rückstand auf Clarey. Auch Romed Baumann bestätigte seinen guten Trainingseindruck vom Mittwoch und verbesserte sich von Platz zehn auf Rang acht (+1,04).

Die anderen Deutschen blieben etwas weiter zurück. Josef Ferstl, Sieger des Super-Gs in Kitzbühel 2019, erreichte mit 1,96 Sekunden Rückstand Platz 22. Manuel Schmid als 39. und Dominik Schwaiger als 42. müssen sich dagegen am Samstag steigern, wenn sie Weltcup-Punkte sammeln wollen.

Vor der Abfahrt steht aber am Freitag erstmal der Super-G (ab 11:20 Uhr live bei Eurosport 2 und im Eurosport Player) an. Den Abschluss der Hahnenkamm-Rennen bildet der Slalom auf dem Ganslernhang am Sonntag.

(mit SID)