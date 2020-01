Streif | Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel live im TV, Livestream und Liveticker

Auf dieses Weltcup-Wochenende blickt nicht nur die Ski-Welt: Die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel vom 24. bis 26. Januar sind jedes Jahr eines der größten Highlights im Wintersport-Kalender mit über 100.000 Zuschauern. Los geht es am Freitag, 24. Januar mit dem Super-G. Am Samstag, 25. Januar folgt die Abfahrt auf der legendären "Streif", inklusive Mausefalle und Hausbergkante. Den Abschluss am Sonntag, 26. Januar bildet der Slalom am Ganslernhang.

Streif | Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel: Startzeiten

Streif | Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel live im TV

Alle Rennen aus Kitzbühel werden live im TV bei Eurosport übertragen. Die Abfahrt am Samstag gibt es live im TV bei Eurosport 1. Der Super-G am Freitag und der Slalom am Sonntag werden live bei Eurosport 2 gezeigt.

Streif: Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel im Livestream

Auch im Eurosport Player seid ihr live mit von der Partie. Hier gibt es alle Rennen bis zum letzten Starter im Livestream. Ihr verpasst also nichts, auch wenn das TV schon abgeschaltet haben sollte.

Im Eurosport Player könnt ihr für 6,99 Euro pro Monat zahlreiche Highlights aus der Welt des Sports sehen, darunter fast alle Weltcups und Weltmeisterschaften im Skisport, aktuell die Australian Open und die Handball-EM, sowie im Laufe des Jahres zwei weitere Grand-Slam-Turniere im Tennis, die Fußball-Bundesliga der Frauen, die Tour de France und die Olympischen Sommerspiele in Tokio.

Streif: Kitzbühel live im Liveticker

Auf Eurosport.de könnt Ihr alle Rennen auch im Liveticker verfolgen.

Kitzbühel-Wochenende bei Eurosport.de

Eurosport.de begleitet die Rennen in Kitzbühel umfassend mit den aktuellsten News, den besten Videos und Livetickern. Besonderes Highlight ist die Abfahrt auf der legendären Streif am Samstag. Mit dabei auch Mitfavorit Thomas Dreßen, mit dem Eurosport zuvor exklusiv sprach.

Kitzbühel: Thomas Dreßen kehrt auf die Streif zurück

Vor zwei Jahren gewann Thomas Dreßen etwas überraschend die Abfahrt auf der Streif und erfüllte sich mit 24 Jahren einen Kindheitstraum. Mit Startnummer 19 gelang Dreßen ein Traumlauf und schockte so die gesamte Weltelite. Es war der erste deutsche Abfahrtssieg im österreichischen Ski-Mekka seit 1979 und zugleich einer der wohl größten deutschen Sport-Momente im Jahr 2018. Hier könnt ihr euch Dreßens Siegesfahrt noch einmal ansehen:

Hahnenkamm-Rennen auf der Streif in Kitzbühel: Abfahrts-Training

Wie vor jeder Weltcup-Abfahrt finden auch in Kitzbühel in der Woche vor den Rennen Trainingsläufe statt. Das erste Abfahrtstraining wird am Mittwoch, 22. Januar um 11:30 Uhr abgehalten. Am Donnerstag folgt erneut um 11:30 Uhr das zweite Training.