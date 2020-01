Dreßen erreichte mit 1,67 Sekunden Rückstand Rang 18. Anschließend sagte er: "Ich habe einfach geschaut, dass ich es unter Kontrolle und im Griff habe, mehr war das heute nicht. Es hat Spaß gemacht."

Beim Comeback auf der Streif habe er sich gleich wieder gut zurechtgefunden, meinte der 26-Jährige. "Da ist links und rechts ein Zaun, da kommst du eh nicht groß raus", sagte er. Die berühmt-berüchtigte Piste, das bestätigten auch die anderen Fahrer, habe sich bei der ersten Testfahrt ruhiger präsentiert als in den Vorjahren. Nur bei der Hausbergkante hatte der ein oder andere Starter Probleme. Insgesamt sei die Streif diesmal "schön zu fahren", sagte Dreßen.

Er selbst habe sich vor dem Training "zurückerinnert, auf was es ankommt, was ich gut gemacht habe, was besser geht. Wenn du es schon mal gewonnen hast weißt du, was du da runter zu tun hast."

Baumann fährt in die Top Ten

Zweitbester Deutscher wurde Romed Baumann als Zehnter (+0,96). Josef Ferstl, der im vergangenen Jahr den Super-G in Kitzbühel gewann, lag 2,24 Sekunden hinter Jansruds Bestzeit und belegte Rang 31. Manuel Schmid kam auf Platz 35 (+2,51), Dominik Schwaiger beendete das erste Training auf Position 43 (+3,01).

Video - Sensation in Kitzbühel 2018: Dreßen krönt sich mit Fabellauf zum König der Streif 02:47

Bester Österreicher wurde der zweifache Olympiasieger Matthias Mayer auf Rang sechs. Mit Dominik Paris musste eine der Top-Favoriten bereits vor dem Training absagen. Beim Einfahren am Dienstag erlitt der dreifache Streif-Sieger einen Kreuzbandriss und eine Mikrofaktur des Wadenbeinkopfes. Damit ist die Saison für den Südtiroler bereits beendet.

Zweites Training am Donnerstag

Am Donnerstag findet um 11:30 Uhr das zweite Abfahrts-Training auf der Streif statt. Am Freitag wird es dann im Super-G das erste Mal ernst (ab 11:20 Uhr live bei Eurosport 2 und im Eurosport Player). Die Abfahrt steigt am Samstag (ab 11:30 Uhr live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player). Den Abschluss bildet der Slalom am Sonntag auf dem Ganslernhang.

(mit SID)