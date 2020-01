Thomas Dreßen war komplett bedient. Doch der Kitzbühel-Sieger schimpfte nach seiner völlig verpatzten Renn-Rückkehr auf die Streif nicht auf das Material oder die berühmt-berüchtigte Piste, sondern nur auf sich selbst. "Einen Scheißdreck" sei er beim spektakulären Super-G in Österreichs Ski-Mekka zusammengefahren, "einfach in der Weltgeschichte umeinander" und eben nicht auf der Ideallinie. Platz 17 war vor der Abfahrt am Samstag ein herber Dämpfer.

Er ergänzte: "Ich war oben schon viel zu weit rechts. An der Hausbergkante hat es mich abgetrieben, und ich musste zusehen, dass ich nicht im Transparent lande. Es war kein glorreicher Tag. Das ist ein Super-G gewesen, der sehr abfahrtsmäßig gesetzt ist, und da bringt es nichts, wenn man irgendwo in der Weltgeschichte herumfährt."

Den musste auch der schwer geschlagene Vorjahressieger Josef Ferstl (Platz 36) hinnehmen. "Da waren wir jetzt mal nicht auf der Höhe der Zeit, das müssen wir ganz klar eingestehen", sagte DSV-Alpinchef Wolfgang Maier ernüchtert. Einzig der gute achte Rang von Andreas Sander, den bei seiner besten Saisonleistung 0,99 Sekunden von Triumphator Kjetil Jansrud trennten, hellte seine Stimmung auf: "Der Andi ist ein wirklich gutes Rennen gefahren."

Was das für das Saisonhighlight am Samstag (11.30 Uhr live bei Eurosport 1, im Eurosport Player und im Liveticker bei Eurosport.de) bedeutet? "Heute ist Super-G gewesen, morgen ist Abfahrt", sagte Dreßen trotzig.

" Ich weiß auf alle Fälle, dass ich da schnell bin. "

In der Tat: 2018 hatte er auf der Streif sensationell triumphiert, nach seiner unfreiwilligen Pause 2019 wegen eines "Totalschadens" im Knie gehört der 26-Jährige diesmal wieder zu den Favoriten. "Wenn du hier schon mal gewonnen hast, weißt du, was zu tun ist", meinte Dreßen. Maier ergänzte, der schwache Super-G sei "kein Beinbruch - die Abfahrt ist seine Disziplin".

Sander trotz guter Platzierung verärgert

Während Dreßen schnell neuen Mut fasste, haderte Sander noch. "Eigentlich", sagte der 30-Jährige, müsse er "sehr, sehr happy sein", doch seine zerknirschte Miene verriet eine andere Gefühlslage. "Ein bisschen Ärger ist da, weil mehr drin gewesen wäre", gestand Sander, doch vor dem Lärchenschuss habe er "die Kampflinie rausgenommen - mehr, als ich wollte". Danach habe der Speed für mehr gefehlt. Aber, sagte Sander, die Platzierung sei "sehr, sehr gut".

Ganz anders Ferstl, der mit Startnummer 1 laut Maier "Kanonenfutter" war. Dass der Athlet, der das Rennen in Kitzbühel eröffnet, wie Ferstl im Vorjahr gewinnt, "passiert bei 1000 Starts einmal", sagte der Alpinchef. Zu der ungünstigen Ausgangslage kam ein "Ausritt" bei der Einfahrt zur Traverse. "Ich habe gewusst: Scheiße, das war's", sagte Ferstl über seinen Patzer, der symptomatisch war für seine enttäuschende Saison.

Jansrud mit Coup am Hahnenkamm

Die erlebte bislang auch Jansrud. Nur eine Podestfahrt war dem Norweger zuvor in diesem Winter gelungen - viel zu wenig für die hohen Ansprüche des Sotschi-Olympiasiegers. Doch als sich die zeitgleichen Matthias Mayer (Österreich) und Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) schon feiern ließen, stieß sie der 34-Jährige noch vom Kitz-Thron.

Sein erster Dank galt dem knapp geschlagenen Landsmann. "Aleks hat mir einen perfekten Rapport hochgefunkt", berichtete er, "es ist wunderbar, solche Teamkollegen zu haben." Jansrud gehört nun dem illustren Kreis derer an, die am Hahnenkamm Abfahrt und Super-G gewannen. Dreßen kann dieses Kunststück als neuntem Fahrer gelingen - aber erst 2021.

