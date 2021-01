Ski Alpin

Abfahrt in Kitzbühel: Feuz fährt auf der Streif "die brutalste Linie"

Beat Feuz startet nach seinem Sieg am Freitag bei der zweiten Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel als Top-Favorit. Und dank einer ganz starken Leistung ab der Seidlalm setzt er sich an die Spitze. Seine Fahrt im Video.

00:03:17, 78 angesehen, vor 20 Minuten