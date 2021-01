Am 16. und 17. Januar sollen die Slaloms von Wengen und Kitzbühel gefahren werden.

In der darauf folgenden Woche stehen dann zwei Abfahrten (22./23.) sowie ein Super-G (24.) auf der "Streif" an.

Nachtslalom in Flachau: Dürr will bei letztem WM-Test "Gas geben"

Ursprünglich sollten die Hahnenkammrennen in Kitzbühel vom 22. bis 24. Januar und damit eine Woche nach dem Klassiker in Wengen ausgetragen werden.

Aufgrund der Coronabedingten Absage der Lauberhorn-Rennen finden in dieser Saison zwei Weltcup-Wochenenden im Mekka des österreichischen Skisports statt und der für den 24. Januar angedachte Slalom von Kitzbühel wird um eine Woche vorgezogen.

FIS-Renndirektor Markus Waldner erklärte: "Die Saison ist sehr schwierig. Aber diese Entscheidung war notwendig. Flexibilität und kurzfristige Veränderungen bereit zu sein war von Beginn weg die Devise für die Saison. Damit geht die Tour in Richtung WM Cortina weiter auf einen möglichst sicheren Weg."

Zugleich dankte er allen Beteiligten für die Flexibilität: "Der Dank gilt an den ÖSV Präsident Peter Schröcksnadel und KSC OK Vorsitzender der Hahnenkamm-Rennen Michael Huber für deren gewohnten Bereitschaft, sich voll und ganz für den Sport einzusetzen. So kurzfristige Entscheidungen zu treffen und umzusetzen ist eine Österreichische und Kitzbüheler Besonderheit."