Ski Alpin

Kitzbühel: Das hat sich am Zielsprung auf der Streif geändert

Nach dem schlimmen Sturz vom Schweizer Urs Kryenbühl bei der ersten Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel am Freitag wurde der Zielsprung für die zweite Abfahrt entschärft. Die Eurosport-Kommentatoren Guido Heuber und Frank Wörndl erklären, was am Zielsprung geändert wurde.

