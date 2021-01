Ski Alpin

Sturz bei Abfahrt in Kitzbühel: Zielsprung der Streif nach schwerem Kryenbühl-Unfall in der Kritik

Abfahrer Urs Kryenbühl (Schweiz) stürzt in der ersten Abfahrt auf der Streif in Kitzbühl am Freitag schwer beim Zielsprung. Athleten fordern eine Entschärfung, der Veranstalter will reagieren.

00:01:36, 342 angesehen, vor 33 Minuten