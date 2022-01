Um 11:30 Uhr startet für die alpinen Skifahrer die erste Abfahrt auf der legendären Streif im österreichischen Kitzbühel. Erstmals stehen regulär zwei Abfahrten auf dem Programm. Bereits im Vorjahr hatte es aufgrund der Coronapandemie aber eine zweite Abfahrt gegeben.

Für die deutschen Abfahrer um Josef Ferstl, Andreas Sander und Romed Baumann gilt Rehabilitation nach dem ernüchternden Ergebnis in Wengen. Dominik Schwaiger und Simon Jocher komplettieren das deutsche Quintett. Allerdings kam Ferstl, Sander und Co. die Streif in den vergangenen Jahren ohnehin eher gelegen als die Lauberhornrennen.

Ferstl stürzte im ersten Training am Mittwoch schwer und musste mit dem Helikopter abtransportiert werden. Allerdings zog sich der 33-Jährige nur leichte Verletzungen zu . Dem Start im Ski-Mekka Österreichs steht für Ferstl also nichts im Wege.

Wir tickern die erste Abfahrt auf der Streif für euch live.

INFO - Wetterupdate von der Streif

Es ist nach wie vor bewölkt, aber zwischendurch reißt die Wolkendecke immer wieder auf. Der böige Wind im oberen Teil sollte für die Rennläufer kein Problem darstellen. Die Sichtverhältnisse sind diffus, das orange Brillenglas ist heute also gefragt.

INFO - Start von der Mausefalle bestätigt

Juryentscheidung gefallen: Die erste der beiden Abfahrten auf der berühmt-berüchtigten Streif wird wegen böigen Windes im oberen Streckenabschnitt von der etwas tiefer gelegenen Mausefalle aus gestartet. Damit fällt der überaus steile Starthang weg. | Zum Artikel

INFO - Jury erwägt Start von der Mausefalle

Die Jury um Hannes Trinkl erwägt aufgrund des böigen Windes einen Start von der Mausefalle. Die nächste Jury-Entscheidung ist um 10:30 Uhr.

INFO - Aktuelle Informationen zur Strecke

Stand jetzt wird die Abfahrt im Original gefahren, nachdem das gestrige Abschlusstraining verkürzt mit Start von der Seidlalm ausgetragen wurde. Die Ausfahrt Steilhang haben die Verantwortlichen mit Wasser präpariert und nachgebessert. Momentan läuft in "Kitz" also alles nach Plan.

Das Wetter auf der Streif Fotocredit: Eurosport

INFO - Rennen auf der Streif live bei Eurosport 2

Ihr könnt das Rennen auch im Livestream auf Eurosport mit JOYN und im Eurosport Player LIVE verfolgen.

INFO - Die Startnummern der Favoriten

Die Startnummern der Favoriten auf den Sieg bei der heutigen Abfahrt: Max Fran (AUT/1), Romed Baumann (GER/), Vincent Kriechmayr (AUT/3), Dominik Paris (ITA/5), Matthias Mayer (AUT/7), Beat Feuz (SUI/9), Aleksander Kilde (NOR/11), Marco Odermatt (SUI/13) und Johan Clarey (FRA/17).

INFO - Keine optimalen Sichtverhältnisse am Morgen

Das Kitz-Wetter aktuell: Der Himmel ist bei leichtem Schnellfall bedeckt und die Sichtverhältnisse sind momentan nicht gerade optimal. Am Hahnenkamm auf 1665m werden zapfige -10 Grad gemessen.

INFO - Ferstl nach heftigem Sturz "schwer mitgenommen" - aber startbereit

Die Nase blutig, der Rücken "ziemlich mitgenommen" - doch Josef Ferstl kämpft sich durch. Der Kitzbühel-Sieger von 2019 wird nach seinem schweren Trainingssturz auf der Streif bei den Abfahrten am Freitag und Sonntag in Österreichs Ski-Mekka starten. "Gut aufwärmen, Zähne zusammenbeißen, Schmerztabletten brauche ich natürlich auch", sagte Ferstl nach dem zweiten Training auf verkürzter Strecke. | Zum Bericht

INFO - Baumann eröffnet für deutsches Quintett

Herzlich willkommen zum Liveticker der Abfahrt in Kitzbühel. Wir berichten ab 11:15 Uhr vom ersten Showdown im Rahmen der Hahnenkammrennen 2022. Heute gehen fünf deutsche Rennläufer an den Start: Romed Baumann eröffnet den Reigen mit der Startnummer 2. Andreas Sander (14), Dominik Schwaiger (18), Josef Ferstl (27) und Simon Jocher (39) komplettieren das deutsche Quintett. Unser Ski-Experte Sebastian Würz hält Euch über das Geschehen in "Kitz" auf dem Laufenden.

