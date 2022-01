Die Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel zählt jedes Jahr zu den Highlights im Wintersport-Kalender. In diesem Jahr gibt es das Spektakel auf der wohl berühmtesten Abfahrts-Piste der Welt gleich zweimal. Nachdem bereits am Freitag die erste Abfahrt ausgetragen wurde, steigt am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr die zweite.

Ursprünglich sollte das zweite Abfahrtsrennen am traditionellen Samstag stattfinden. Aufgrund der schlechten Wetterprognosen hatten sich die Veranstalter jedoch vor dem Wochenende dazu entschieden, die zweite Abfahrt und den Slalom zu tauschen.

Ad

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde hat heute die Chance das Streif-Double zu schaffen. Am Freitag siegte er auf einer leicht verkürzten Strecke vor den beiden Franzosen Johan Clarey und Blaise Giezendanner, der mit Startnummer 43 noch den Österreicher Matthias Mayer vom Podest fuhr.

Kitzbühel "Wahnsinnige Reise": Brite Ryding triumphiert im Kitzbühel-Slalom VOR EINEM TAG

Nun wollen die Österreicher um Mayer und Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr zurückschlagen. Die deutschen Hoffnungen ruhen vor allem auf Andreas Sander, Romed Baumann, Dominik Schwaiger, der am Freitag als 14. bester DSV-Fahrer war, und Josef Ferstl.

Die Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel hier im Liveticker:

10:30 Uhr - Herzlich willkommen aus Kitzbühel

Grüß Gott aus Kitzbühel zur zweiten Abfahrt auf der legendären Streif. Nachdem bereits am Freitag auf der berühmtesten Abfahrtsstrecke der Welt gefahren wurde, steigt heute um 13:30 Uhr das zweite Rennen. Ursprünglich sollte die zweite Abfahrt gestern ausgetragen werden, aufgrund des erwarteten Schneefalls war das Programm jedoch geändert und Slalom und zweite Abfahrt getauscht worden. Sebastian Würz tickert für euch das zweite Spektakel auf der Streif live. Viel Spaß!

Das könnte Dich auch interessieren: Weidle verpasst Podest bei Abfahrt in Cortina d'Ampezzo

"Was für eine Fahrt!" Kilde triumphiert auf der Streif

Cortina d'Ampezzo Goggia rast mit Husarenritt zum Abfahrtssieg in Cortina GESTERN AM 10:26