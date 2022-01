Auf den ersten Blick sieht alles aus wie immer. Zu Füßen der berühmt-berüchtigten Streif erhebt sich wie zu besten Spektakel-Zeiten eine mächtige Stahlrohrtribüne. Doch wenn sich die Abfahrtshelden bei den Hahnenkamm-Rennen mit bis zu 140 km/h über den Zielsprung stürzen, wird sie wohl nur spärlicher Applaus empfangen.

Auf besagter Tribüne dürfen in Zeiten der Pandemie lediglich 1000 handverlesene Zuschauer sitzen - geimpft oder genesen, nur mit negativem PCR-Test. Sponsoren, Offizielle, Stammgäste - aber kein Schwarzenegger, kein Schweinsteiger. Die Stars, nicht nur jene aus Hollywood, machen diesmal einen großen Bogen um Österreichs Ski-Mekka. Kein Wunder bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von weit über 3000.

Auf der Corona-Karte ist die "Gamsstadt" tiefrot, überall herrscht Maskenpflicht. Die Polizei hat angekündigt, im Rahmen einer "Aktion scharf" bei den Rennen "dauerpräsent" zu sein - Partys unerwünscht. Und das in Kitz, wo sonst im Januar Karneval und Oktoberfest in einem gefeiert wird!

Nach den Geisterrennen 2021 heißt es auch diesmal: kein VIP-Tempel im Zielraum, keine "KitzRaceParty", "kein Weißwurst-Wahnsinn", wie die Tiroler Tageszeitung seufzend feststellt: Kitzbühel sei "schwer verkatert". Nur ganz anders als früher. In Wahrheit, schrieb das Blatt über das "stille Fest für Ski-Puristen", sei es ja ohnehin "nicht zu verantworten", dass überhaupt Zuschauer zugelassen sind: "Das Signal ist ein verheerendes, gerade mit der fehlerbehafteten Vergangenheit am Beginn der Pandemie mit Ischgl."

"Tradition verpflichtet!"

Die Macher sehen das naturgemäß anders. "Tradition verpflichtet!", steht auf Seite eins des Rennmagazins. Noch bis zum 1. Dezember hatte der Kitzbüheler Ski Club (KSC) für die beiden Abfahrten und den Slalom mit 25.000 Fans am Tag geplant, dann mit 4000, jetzt eben mit 1000. Wehmütig ging der Blick zuletzt in die Schweiz, wo Adelboden und Wengen Skifeste mit Zehntausenden begeisterten Anhängern feierten, als hätte es Corona nie gegeben. "Da blutet einem schon das Herz", sagt KSC-Präsident Michael Huber.

Was bleibt also noch übrig vom Mythos? Spektakuläre Bilder, da sind sich alle einig, wird es auch diesmal geben - das garantiert die Streif. Huber fühlt dennoch mit den Athleten. "Sie sind ja wie Schauspieler, sie sehnen sich nach Anerkennung", meint er. Die gibt es aber in Form der Rekordprämien von insgesamt einer Million Euro. Laut Huber "eine besondere Art der Wertschätzung für diese Helden".

Einer dieser Heroen übt aber Kritik am Programm. Thomas Dreßen, Streif-Sieger von 2018, kann nicht nachvollziehen, warum wie 2021 gleich zwei Abfahrten absolviert werden sollen. "Der Mythos eines Klassikers wie Kitzbühel kommt daher, dass dieses Rennen nur einmal im Jahr gefahren wird", sagt er.

Allerdings: Der Plan wackelt. Neben all den Corona-Problemen braut sich auch noch Tief Ida über Kitzbühel zusammen. Der Ski-Weltverband FIS erwägt deshalb, die traditionelle Abfolge zu ändern und die Abfahrt am Samstag mit dem Slalom am Sonntag zu tauschen.

Ski-Club-Chef Huber sieht Kitzbühel dennoch bereit für eine "super Rennwoche". Die Streif und der benachbarte Ganslernhang, sagt er, "befinden sich in perfektem Zustand, wunderbar, echt bärig".

