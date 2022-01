Ski Alpin

Linus Straßer flucht Ziel: "Du Schweinsberg!" Frust nach dem Slalom in Kitzbühel beim DSV-Star, der an seinem Hausberg ein Spitzenergebnis verpasste. Die erhoffte Aufholjagd im zweiten Durchgang gelang nicht, der Sprung in die Top ten beim Klassiker blieb Wunschdenken.

