Der dreimalige Saisonsieger sicherte sich damit Rang zwei im Disziplinweltcup vor Mayer.

Kilde übernahm mit seiner sechsten Podestplatzierung die Führung im Gesamtweltcup. Der Norweger liegt nun 54 Punkte vor Alexis Pinturault (Frankreich). Nach der Absage des Saisonfinales stehen derzeit noch drei Rennen im Kalender: Der Super-G in Kvitfjell am Sonntag sowie ein Riesenslalom und ein Slalom in Kranjska Gora/Slowenien.

Nahezu aus dem Rennen im Kampf um die große Kristallkugel ist der Norweger Henrik Kristoffersen, der auf die Rennen in Kvitfjell verzichtete.

