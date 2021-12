Ski Alpin

Lake Louise - US-Amerikanerin Alix Wilkinson rauscht in der Abfahrt ins Fangnetz und überschlägt sich

Die US-Amerikanerin Alix Wilkinson hat in der Abfahrt der Damen in Lake Louise für einen Schreckmoment gesorgt. Die 21-Jährige wurde in einer Rechtskurve ausgehebelt und rauschte mit hohem Tempo ins Fangnetz, wo sie sich zu allem Überfluss auch noch überschlug und anschließend abgeworfen wurde. Glücklichlerweise konnte Wilkinson kurz nach ihrem Sturz wieder stehen. Der Crash im Video.

00:02:48, vor 4 Stunden