Ski Alpin

Parallel-Event in Lech/Zürs: Linus Strasser scheitert im Achtelfinale am Kanadier Trevor Philp

Linus Strasser verliert im Parallel-Event beim Weltcup in Lech/Zürs das Achtelfinale und scheitert klar am Kanadier Trevor Philp. Vor ihm scheiterten auch Alexander Schmid und Julian Rauchfuss in ihren jeweiligen Achtelfinals.

00:01:03, vor 41 Minuten