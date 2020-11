Ski Alpin

Shiffrin mit emotionalem Geständnis: Weltcup-Rückkehr als Therapie

Mikaela Shiffrin feiert nach 300 Tagen Pause ihre Weltcup-Rückkehr in Levi. Die 25-Jährige hatte die vergangene Saison nach dem tragischen Unfalltod ihres Vaters abgebrochen. Vor dem Weltcup-Auftakt in Finnland gewährt Shiffrin einen Einblick in ihre Gefühlswelt.

