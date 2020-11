Ski Alpin

Sturz im Slalom von Levi: Roni Remme rauscht in die Trainer

Beim zweiten Slalom in Levi kommt die Kanadierin Roni Remme im 1. Lauf nach einem Innenskifehler vom Kurs ab und rutscht beinahe ungebremst in die Trainer und Schilder am Seitenrand.

00:01:27, 356 angesehen, vor 2 Stunden