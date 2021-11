Ski Alpin

Lena Dürr zaubert im zweiten Slalom-Lauf in Levi und fährt erstmals aufs Podium

Mit einem "Rucksack an Selbstvertrauen" aus dem ersten Lauf fährt Lena Dürr beim Slalom in Levi einen bärenstarken zweiten Durchgang. Die 30-Jährige beginnt ähnlich flüssig wie im ersten Lauf und bleibt diesmal im Steilhang fehlerfrei. Mit dieser blitzsauberen Leistung fährt die Münchnerin hinter Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin zum ersten Mal in ihrer Karriere auf ein Slalom-Podest.

00:01:36, vor 23 Minuten