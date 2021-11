Ski Alpin

Run of the Day: Petra Vlhova gewinnt auch am Sonntag den Slalom in Levi

Petra Vlhova holt sich am Sonntag wie am Tag zuvor den Slalom-Sieg in Levi. Die Slowenin verweist erneut Mikaela Shiffrin (USA) und Lena Dürr (Deutschland) auf die Plätze und holt ihren insgesamt fünften Slalom-Erfolg in Levi.

00:02:36, vor einer Stunde