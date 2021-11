Mit ihren Teamkolleginnen hat sie bereits auf dem Rennhang trainieren können.

"Das war sehr wertvoll", meinte Dürr, "wir hoffen, diese Erkenntnisse dann auch mit ins Rennen nehmen können."

Nach dem Riesenslalom beim traditionellen Auftakt in Sölden und dem Parallel-Event am vergangenen Wochenende in Lech/Zürs ist Levi die dritte Station im Olympia-Winter.

Die Männer steigen erst in der kommenden Woche wieder ein, dann mit den ersten Speed-Rennen im kanadischen Lake Louise.

