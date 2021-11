Ski Alpin

Slalom in Levi: Lena Dürr überzeugt auch am Sonntag - Gute Ausgangslage für zweiten Durchgang

Nach ihrem Podium am Vortag startet Lena Dürr gut in den ersten Slalom-Durchgang am Sonntag im finnischen Levi. Oben kommt die 30-Jährige fehlerfrei durch, auch im Steilhang bleibt sie schön auf Zug. Sie steckt nicht zurück und wird vorerst mit einem Rückstand von 0,48 Sekunden auf die Mikaela Shiffrin Vierte. Eine gute Ausgangslage für den zweiten Lauf für die Dritte des Vortages.

00:01:29, vor einer Stunde