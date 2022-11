Ski Alpin

Slalom in Levi: Andrea Filser lässt es im Norden Finnlands fliegen und rast im Finale zur halben WM-Norm

Andrea Filser geht beim Sonntags-Slalom in Levi als 24. in den 2. Durchgang. Dort gelingt ihr eine hervorragende Fahrt, ihr Vorsprung auf die bis dahin Führende Nicole Good aus der Schweiz beträgt im Ziel über sieben Zehntelsekunden. Mit dieser Fahrt schiebt sich Filser auch in der Folge weit nach vorne. Die 29-Jährige schafft es als 13. bis in die Top 15 und knackt damit die halbe WM-Norm.

00:01:25, vor einer Stunde