Ski Alpin

Slalom in Levi: Lena Dürr glänzt mit Startnummer 1 im 1. Lauf - Shiffrin und Vlhova hinter dem DSV-Star

Lena Dürr hat in Levi die Ehre den ersten Slalom des WM-Winters mit Startnummer 1 zu eröffnen. Und die Germeringerin nutzt die frische Piste perfekt: Sie tanzt in 54,48 Sekunden durch den Stangenwald und setzt damit eine Zeit, die in der Folge auch die Superstars Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova nicht unterbieten können. Dürr hat somit eine glänzende Ausgangsposition für den 2. Lauf.

00:01:35, vor 20 Minuten