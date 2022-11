Ski Alpin

Slalom in Levi: Mikaela Shiffrin dreht vor dem Ziel mächtig auf und rast im 1. Lauf zur Bestzeit

Nach ihrem Sieg am Vortag geht Mikaela Shiffrin beim zweiten Slalom in Levi nicht nur mit ordentlich Selbstvertrauen, sondern auch mit dem Roten Trikot an den Start. Und dieses Selbstvertrauen macht sich gleich im ersten Lauf bemerkbar. Mit Startnummer 2 brennt die US-Amerikanerin einen Lauf in den Schnee, den weder Lena Dürr noch Petra Vlhova schlagen können. Shiffrins Lauf im Video.

00:01:29, vor einer Stunde