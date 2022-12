Ski Alpin

Linus Straßer exklusiv über Ziele für die neue Saison und warum er wieder im Riesenslalom am Start ist

Linus Straßer gehört besonders im Slalom zu den weltbesten Fahrern. In der vergangenen Saison war er fast bis ganz zum Schluss im Rennen um die kleine Kristallkugel. Der Deutsche möchte in Zukunft bewusster um diese Trophäe kämpfen, wie er im Eurosport-Interview erklärte. Der 30-Jährige geht zudem wieder im Riesenslalom an den Start.

00:05:23, vor 30 Minuten