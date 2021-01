Linus Straßer ergänzte: "Ich hätte kein Problem damit gehabt, die Ski an den Nagel zu hängen."

Die Wende kam damals auch mit dem neuen Techniktrainer Bernd Brunner, der dem Münchner zu einem neuen Fahrstil geraten habe. "Jetzt bin ich wesentlich stabiler und auch konstanter, aber trotzdem ist der Speed mindestens genauso hoch", sagte Straßer, der nach seinem Sieg in Zagreb am vergangenen Wochenende Zweiter in Adelboden wurde.