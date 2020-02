Viktoria Rebensburg und Marlene Schmotz konnten aufgrund ihrer Verletzungen nicht starten. Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA fehlte weiterhin wegen des Todes ihres Vaters.

Rebensburg muss sich nach ihrem folgenschweren Sturz am vergangenen Wochenende in Garmisch-Partenkirchen auf ihre Rehabilitation konzentrieren. Ein Comeback nach einer Tibiakopfimpressionsfraktur mit Innenbandüberdehnung im linken Knie noch in diesem Winter werde "definitiv eng und schwierig", sagte die 30-Jährige im "ZDF".