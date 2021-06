Publiziert 09/06/2021 Am 09:04 GMT | Update 09/06/2021 Am 09:07 GMT

Shiffrin veröffentlichte auf "Instagram" Fotos, wo man ihren Freund Kilde und sie beim Trainieren am Strand sieht. Nach der harten Arbeit ging es für die Turteltäubchen zur Abkühlung ins Meer.

Einen Nachteil scheint das Training am Strand jedoch zu haben. Die 26-Jährige zeigte ihren Fans, wie viel Sand im Anschluss an die Einheit in ihren Sportschuhen war.

Doch für so eine Trainingskulisse nimmt man das bisschen Sand im Schuh doch gerne in Kauf.

