Für Schmidhofer sind die Stürze dagegen oft einfach Pech: "Ich versuche mich eigentlich nicht ganz am Limit zu bewegen, sondern nur an mein Limit heranzukommen."

Sie selbst habe bei ihrem Sturz in Val d'Isère "keinen großartigen Fehler gemacht, aber es ist einfach saublöd gelaufen. In 90 Prozent der Fälle fährt man in so einer Situation die Kurve fertig, aber mir hat es leider die Ski zusammengeschlagen und ich bin abgeflogen". Oft sei "einfach auch ein bisschen Pech dabei."