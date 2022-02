Vor seinen Auftritten auf der Abfahrtspiste von Yanqing war sein Name nur wenigen ein Begriff. Doch binnen zweier Tage fuhr sich Adur Etxezarreta ins Rampenlicht des Ski-Zirkus.

Auch die Speed-Granden sprechen dem Spanier ihren Respekt aus. "Ich habe mir seinen Lauf angeschaut. Es ist nicht so, dass er da heute Rückenwind hatte, er ist ein gewaltiger Skifahrer", sagte Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr gegenüber dem österreichischen Medium "Kleine Zeitung" über den Ski-Exoten.

Ad

Im Weltcup reichte es für Etxezarreta noch nicht zum großen Wurf. Fünf seiner neun Weltcupstarts brachte er ins Ziel, sein bestes Ergebnis war Rang 47 in Gröden 2020. Im Europacup dagegen sicherte sich der Spanier in dieser Saison gleich sechsmal einen Platz unter den Top 10. Am 14. Januar diesen Jahres feierte er seinen ersten Podestplatz, als er im italienischen Tarvisio auf Platz zwei landete.

Olympia - Ski Alpin Olympia-Abfahrt als Windlotterie: "Dann nützt die beste Fahrt nix..." VOR 4 STUNDEN

Auch bei Großereignissen war Etxezarreta bereits im Einsatz. In der WM-Abfahrt von 2019 im schwedischen Aare belegte er Platz 40. Bei der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo schied er in beiden Speed-Wettbewerben (Abfahrt und Super-G) aus.

Spanier mit Sensation: Platz zwei im erstem Abfahrtstraining

Etxezarreta: Sorgt der Spanier in Peking für die Sensation?

Da der Abfahrtshang der Olympischen Winterspiele in Peking für alle Athleten Neuland ist, ist durchaus mit einer Überraschung seitens des Spaniers zu rechnen. Allerdings sind die Trainingsergebnisse aus der Abfahrt wie so oft mit Vorsicht zu genießen. Gerade die Top-Favoriten halten meist ihre Karten verdeckt und schwingen häufig ab oder lassen gar ein Tor aus.

ÖSV-Star Kriechmayr traut dem 26-jährigen Etxezarreta dennoch einiges zu: "Da wird gute Arbeit geleistet. Ich bin davon überzeugt, dass er in Zukunft auch im Weltcup Fuß fassen wird."

Peking 2022: Olympia-News direkt aufs Handy? Hol Dir die Eurosport-App!

Das könnte Dich auch interessieren: Fans entscheiden: US-Skistar fährt mit Zebra-Frisur bei Olympia

Kilde rast zur Trainingsbestzeit in der Olympia-Abfahrt

Olympia - Ski Alpin Traumpaar Shiffrin und Kilde: Zwischen Liebe und Goldmedaille VOR 20 STUNDEN