Ski Alpin

Olympia 2022: Als Team geholt, was allein nie klappte - die Alpin-Bilanz

Zwei Wochen lang haben die Alpin-Vertreter des DSV bei den Olympischen Spielen von Peking um Medaillen gekämpft und das große Ziel immer wieder knapp verpasst. Doch ausgerechnet am Schlusstag, als keiner mehr damit rechnete, gelang der Griff nach Edelmetall im Team-Event dann doch noch: Silber im Teamevent! So fällt auch die Bilanz am Ende besser aus, als noch vor der Schlussnacht gedacht.

00:07:28, vor 11 Stunden