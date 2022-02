Ski Alpin

Olympia 2022 - Dave Ryding: Die unglaubliche Geschichte vom Matten-Skifahrer zum Weltcupsieger

Ausgestattet mit einem schier unbändigen Willen ist Dave Ryding seinen steinigen Weg als alpiner Skirennläufer gegangen. Die Mühen des Briten wurden mit dem Triumph beim Slalom in Kitzbühel belohnt. Vom Kunstrasen-Hang in Pendle bis zu Olympia in Peking: Eurosport zeigt die unglaubliche Reise des 35-Jährigen im Video.

00:07:21, vor 2 Stunden