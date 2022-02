Ski Alpin

Olympia 2022: Der Weg zu Kombinations-Gold für Strolz: Starke Abfahrt und souverän im Slalom

Johannes Strolz ist seiner Favoritenrolle in der Alpinen Kombination gerecht geworden und hat sich über Abfahrt und Slalom die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen von Peking gesichert. Schon in der Kombi-Abfahrt belegte er Rang zwei, und von dieser Position aus fuhr er in seiner Paradedisziplin dann souverän den Olympiasieg ein - hier sind die beiden Goldläufe des Österreichers.

00:03:02, vor 9 Stunden