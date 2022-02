Ein golden glänzender Helm, eine Garnitur mit den typischen Nationalfarben Schwarz, Rot, Gelb.

Warf man in der ersten Trainingsabfahrt jedoch einen genaueren Blick auf die Ausrüstung der deutschen Abfahrer um Josef Ferstl und Andreas Sander, stachen sowohl an Armen und Beinen weitere besondere Details hervor - chinesische Schriftzeichen. Was bedeuten sie?

Ad

Die eigens für die Olympischen Spiele von Peking angefertigten Rennanzüge tragen die chinesischen Ausdrücke "德国" und "队", welche keine mysteriöse Botschaft enthalten, sondern einfach gleichbedeutend sind mit den Wörtern "Deutsch" und "Mannschaft". Zusammengeführt ergibt das "Team Deutschland".

Olympia - Ski Alpin Fans entscheiden: US-Skistar fährt mit Zebra-Frisur bei Olympia VOR 3 STUNDEN

Eine Erscheinung, welche die deutsche Ski-Alpin-Delegation durch die kommenden Wettkampftage begleiten wird - und beim ersten Test dem ein oder anderen sogar ein gewisses Momentum verschaffen konnte. Simon Jocher sicherte sich im Training als bester Deutscher den sechsten Rang

Am 6. Februar geht es für die Herren in der Abfahrt bereits um die ersten Medaillen ( live bei Eurosport auf Joyn ab 4 Uhr ). Einen Tag später legen die Damen im Riesenslalom nach (live bei Eurosport auf Joyn ab 3:15 Uhr).

Das könnte Dich auch interessieren: Biles als warnendes Beispiel: Shiffrin sorgt sich um mentale Gesundheit

Peking 2022: Olympia-News direkt aufs Handy? Hol Dir die Eurosport-App!

Landung auf einem Ski: Innerhofer mit wilder Trainingsfahrt

Olympia - Ski Alpin Richtig Bock auf die "Rock": Deutsche Silber-Jungs suchen Goldspur VOR 5 STUNDEN