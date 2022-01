Ski Alpin

Ester Ledecka rast zu Sensations-Gold im Super-G 2018 - Snowboarderin schnappt Alpin-Stars den Olympiasieg weg

Olympia-Highlights: Ester Ledecka rast zu Sensations-Gold im Super-G 2018 - Snowboarderin schnappt Alpin-Stars den Olympiasieg weg. Die Tschechin konnte selbst kaum fassen, was ihr in Pyeongchang gelang, als sie völlig unerwartet zum Sieg fuhr. Wenige Tage später legte sie mit Gold im Snowboard nach und wurde zu einem der Gesichter der Spiele in Südkorea.

00:05:06, Gestern Am 09:51