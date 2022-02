Goggia hatte bei ihrem Sturz im Januar eine Stauchung des linken Knies, einen Teilriss des Kreuzbandes, eine kleine Fraktur am Wadenbein sowie eine Muskel-Sehnen-Verletzung erlitten.

Um Olympia nicht zu verpassen, ließ sie sich nicht operieren. Die 29-Jährige entschied sich für eine Physiotherapie, um die Chance aufrechtzuerhalten, an den Start zu gehen. "Die letzten Wochen waren nicht einfach. Ich versuche, wieder Vertrauen in mein Skifahren zu gewinnen," sagte Goggia.

Dabei liegt der Fokus der Olympiasiegerin von 2018 ganz auf der Abfahrt. "Nichts ist unmöglich. Olympia bedeutet mir alles. Hier will man sein, um seinen Kindheitstraum zu erfüllen," sagte die Italienerin nachdem sie die zwölftbeste Zeit beim ersten Training am Samstag fuhr.

Das zweite Training entfiel wegen Schneefalls. Gerade für Goggia sicher nicht optimal, die das Training braucht, um das Vertrauen in ihr Knie weiter zu stärken. Aktuell sei sie bei 50 Prozent.

Vor der Verletzung war Goggia mit sechs Siegen im Weltcup, davon vier in der Abfahrt, die Dominatorin des Winters in den Speed-Disziplinen. Ob sich die harte Arbeit für Goggia auszahlt, entscheidet sich am Dienstag in der Olympischen Abfahrt.

