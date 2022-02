Ski Alpin

Olympia 2022: Ein Haitianer auf Ski - die besondere Geschichte von Richardson Viano und seinem Weg zu Olympia

Der Haitianer Richardson Viano geht bei Olympia 2022 in Peking im Ski Alpin an den Start. Bei Eurosport.de verrät er, wie er den Weg zu den Winterspielen geschafft hat, zum Skisport gekommen ist und was die Teilnahme bei Olympia für ihn bedeutet. Bereits mit drei Jahren verließ er sein Heimatland und wuchs bei Adoptiveltern in Frankreich auf. Wir stellen ihn im Porträt vor.

00:01:13, vor 5 Stunden