Ski Alpin

Olympia 2022 in Peking: James Crawford fährt zu Bronze in der Kombination

Der Kanadier James Crawford gewinnt die Bronzemedaille in der Kombination bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Crawford musste sich nur dem Österreicher Johannes Strolz und Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen geschlagen geben. Nach Rang zwei in der Abfahrt bewies er, dass er auch im Slalom zurechtkommt. Hier gibt es den Lauf im Video.

00:01:09, vor 9 Stunden