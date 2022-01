Ski Alpin

Lena Dürr fiebert Olympia entgegen: "Die Vorfreude ist riesig", so die Medaillenkandidatin im Slalom

Lena Dürr fiebert Olympia entgegen: "Die Vorfreude ist riesig", so die Medaillenkandidatin im Slalom, die sich aber im Vorfeld keinen Druck macht. Im Interview bei der Einkleidung der deutschen Olympioniken spricht sie über ihren Leistungssprung in dieser Saison, ihren besonderen Fahrstil und das mögliche Heimweh bei den Winterspielen in Peking 2022.

00:02:08, 18/01/2022 Am 08:57