In ihrem ersten von zwei Speed-Rennen in Peking geht Weidle als einzige deutsche Starterin ins Rennen. Sie trägt die Nummer 26.

Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia verzichtet bei den Winterspielen auf den Super G. Das gab das italienische Skiteam bekannt.

Die 29-jährige Goggia hatte sich kurz vor Olympia beim Weltcup in Cortina d'Ampezzo schwer am Knie verletzt.

Dennoch nahm die dominierende Abfahrerin der Saison die Reise nach China auf sich, wo sie am kommenden Dienstag (15.02.) unbedingt das Rennen in der Königsdisziplin bestreiten will.

Herzlich willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zum Super G-Rennen der Damen bei Olympia. Um 4:00 Uhr beginnt das Rennen - Auch live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn+ könnt ihr natürlich live dabei sein.

