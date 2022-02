Ab 3:15 Uhr startet auf dem chinesischen Kunstschnee der erste Durchgang des Slaloms der Damen, ab 6:45 Uhr fällt bei den Olympischen Spielen in Yanqing die Entscheidung um Gold, Silber und Bronze.

Topfavoritinnen sind Mikaela Shiffrin aus den USA und die Slowakin Petra Vlhova.

Die Münchnerin Lena Dürr geht ebenfalls mit Medaillenchancen an den Start, hat aber harte Konkurrenz u.a. in Wendy Holdener aus der Schweiz und der Österreicherin Katharina Liensberger.

Verfolgt den ersten und zweiten Durchgang und die Entscheidung im Kampf um den Olympiasieg hier live im Ticker:

Der Zwischenstand:

1. Lena Dürr (GER)

2. Michelle Gisin (SUI)

3. Sara Hector (SWE)

3:46 Uhr - M. Fürst Holtmann / NOR - Startnummer 20

Mina Fürst Holtmann aus Norwegen beginnt richtig stark. Aber im Steilhang passt der Bewegungsablauf nicht richtig. Die Norwegerin verliert den Rhythmus, driftet vor jedem Tor leicht an und ist klar zurück.

3:45 Uhr - K. Huber / AUT - Startnummer 18

Das ist ein solider Lauf von Katharina Huber. Aber das ist auch zu rund. Andere haben dort den wesentlich direkteren Weg zwischen den Torne gefunden. Zunächst ist die Österreicherin Zwölfte.

3:42 Uhr - A. Slokar / SLO - Startnummer 17

Ganz starke Vorstellung von Andreja Slokar. Die Slowenin schiebt sich auf Position vier nach vorne. Da ist sie mittendrin im Medaillenrennen. Und nach ihren letzten Leistungen kommt das überraschend.

3:41 Uhr - C. Rast / SUI - Startnummer 16

Camille Rast beginnt gut. Aber dann nimmt die Schweizerin im Mittelabschnitt einen etwas zu weiten Weg um die Tore. Im Zielhang könnte man etwas mehr riskieren, aber als Achte kann sie zufrieden sein.

3:37 Uhr - K. Truppe / AUT - Startnummer 15

Katharina Truppe wählt einen sehr direkten Weg auf die Tore zu. Aber das geht nicht auf. Einige Male rutscht die Österreicherin weg, muss Tempo herausnehmen. Im Mittelabschnitt scheidet sie aus.

3:35 Uhr - A. Bucik / SLO - Startnummer 14

Ana Bucik fährt zu fehlerhaft. Mehrere Male driftet die Slowenin an, muss zudem teils weite Wege nehmen. Sie ist klar zurück.

3:34 Uhr - P. Moltzan / USA - Startnummer 13

Sehr gute Leistung auch von Paula Moltzan. Vor allem den Übergang in den Steilhang hinein nimmt die US-Amerikanerin sehr direkt und auf Zug. Ein Rutscher im Zielhang wird schnell ausgeglichen. Sie kann sich über Rang fünf freuen und hat noch Medaillenchancen.

3:33 Uhr - S. Hector / SWE - Startnummer 12

Glänzender Beginn von Sara Hector. Oben gibt die Riesenslalom-Olympiasiegerin die Skier wundershcön frei, beschleunigt schön aus den Beinen heraus. Im Zielhang rutscht sie kurz weg und muss querstellen. Dennoch ist sie tolle Dritte.

3:31 Uhr - M. Dubovska / CZE - Startnummer 11

Martina Dubovska beginnt etwas verhalten. Dann wird die Tschechin im Mittelabschnitt kurz ausgeboben. Sie muss bei der Landung den Schwung anrutschen, verliert an Schwung und ist Neunte.

3:30 Uhr - L. Popovic / CRO - Startnummer 10

Auch Leona Popovic patzt. Die Kroatin findet nie in den Rhythmus, fährt unrund und stellt mehrere Male quer. Sie reiht sich am Ende des Feldes ein.

3:28 Uhr - L. Saint-Germain / CAN - Startnummer 9

Schwerer Fehler von Laurence Saint-Germain im Mittelabschnitt. Die Kanadierin kommt in eine Rippe, muss komplett querstellen und verliert viel Schwung. Da fängt sie sich einen riesigen Rückstand ein.

3:27 Uhr - K. Gallhuber / AUT - Startnummer 8

Katharina Gallhuber fährt im Zielhang ihrem Rhythmus hinter. Die Österreicherin wird abgetragen, muss bei mehreren Toren querstellen. Da verliert sie wertvolle Zehntel und fällt weit zurück.

3:25 Uhr - M. Shiffrin / USA - Startnummer 7

Das gibt es doch nicht. Mikaela Shiffrin ist schon wieder nach wenigen Fahrsekunden draußen. Die US-Amerikanerin fährt viel zu direkt auf eine Stange zu, muss korrigieren und scheitert schließlich. Nach dem Riesenslalom der nächste Rückschlag für die Top-Favoritin.

3:24 Uhr - W. Holdener / SUI - Startnummer 6

Schrecksekunde für Wendy Holdener schon nach wenigen Fahrsekunden. Die Schweizerin hebt es kurz aus. Sie findet aber schnell wieder in den Rhythmus zurück und gibt die Skier frei. Das ist Zwischenrang drei.

3:22 Uhr - K. Liensberger / AUT - Startnummer 5

Nach gutem Beginn steht Katharina Liensberger auch vor dem Steilhang sehr lange auf der Kante. Da verliert die Österreicherin viel Tempo. Sie reiht sich vorerst auf Rang drei ein.

3:20 Uhr - M. Gisin / SUI - Startnummer 4

Starker erster Durchgang von Michelle Gisin. Vor allem den oberen Abschnitt nimmt die Schweizerin schön auf Zug. Beim Übergang in den Steilhang steht sie etwas lange auf der Kante. Aber unten gibt sie noch einmal richtig Gas und ist nur ganz knapp zurück.

3:19 Uhr - A. Swenn-Larsson / SWE - Startnummer 3

Das war keine gute Fahrt von Anna Swenn-Larsson. Die Schwedin rutscht mehrere Male leicht weg. Sie kommt nie auf Zug, stellt oft quer und ist weit zurück.

3:17 Uhr - P. Vlhova / SVK - Startnummer 2

Petra Vlhova kam schon im Riesenslalom hier nicht zurück, hat auch jetzt zu Beginn große Schwierigkeiten. Die Slowakin scheint nicht die richtige Abstimmung zu finden. Erst im Zielhang gibt sie die Skier besser frei, ist aber weit hinter Dürr.

3:15 Uhr - L. Dürr / GER - Startnummer 1

Lena Dürr eröffnet die olympische Entscheidung. Die Deutsche ist keine Topfavoritin, gehört aber durchaus zumindest zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidatinnen. Oben geht es relativ flach los. Dort attackiert Dürr, stellt aber die Skienden einige Male leicht quer. Den Steilhang nimmt sie sauber, steckt auch nicht zuviel zurück. 52,17 Sekunden ihre Zeit.

Herzlich wilkommen

Herzlich willkommen zum Liveticker des olympischen Slaloms der Damen in Yanqing! Der erste Durchgang beginnt um 3:15 Uhr. Sebastian Würz ist hier für Euch im Ticker am Start. Bei Eurosport 1, im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ könnt Ihr ebenfalls live dabei sein.

